Adolescent tué en Moselle : l'auteur présumé a été interpellé

L'homme suspecté d'avoir tué mercredi à l'arme blanche un adolescent de 17 ans et d'en avoir blessé deux autres grièvement lors d'une rixe à Fameck (Moselle), a été arrêté "sans heurts" vendredi.

Cet homme de 22 ans, qui était "activement recherché" depuis mercredi soir, a été arrêté par la gendarmerie, a indiqué une source proche du dossier, sans préciser les lieux de son interpellation et de sa garde à vue. Le mobile restant à déterminer, il sera interrogé tout particulièrement sur "la nature du contentieux" à l'origine de la rixe, a précisé cette même source.

"Des victimes collatérales"

Selon le député-maire (PS) de Fameck Michel Liebgott, les trois victimes seraient "des victimes collatérales" d'un contentieux entre l'auteur des coups de couteau et un autre jeune. L'adolescent décédé, qui avait une carrure imposante avec son 1,97 m, était plutôt quelqu'un "à qui on fait appel pour calmer le jeu", a souligné le maire. Une autopsie du corps du jeune homme devrait avoir lieu dans les prochains jours. Parmi les blessés, le plus grièvement atteint a été réopéré vendredi matin, a précisé le maire.

Jeudi, deux jeunes hommes qui accompagnaient l'auteur présumé du meurtre lors de la rixe avaient déjà été placées en garde à vue. Si leur rôle reste à préciser, "ils sont au minimum des témoins privilégiés", selon la source proche du dossier.

Le drame s'est produit mercredi à Fameck, une commune de 14.000 habitants située au nord de Metz, où le meurtrier s'était rendu une première fois en début d'après-midi. "Il y a eu une première altercation avec un échange de coups", a expliqué Michel Liebgott, puis "l'auteur présumé et les personnes qui l'accompagnaient ont quitté les lieux" avant de revenir pour une nouvelle rixe qui a dégénéré quand un attroupement s'est formé.