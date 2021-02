Flashé à 191 km/h, un octogénaire explique être en retard pour son vaccin anti-Covid

C'est d'une drôle de justification que se sont vu opposés ces gendarmes du Bas-Rhin. Jeudi, alors qu'ils venaient de flasher la voiture d'un octogénaire à 191 km/h au lieu des 110 autorisés, le conducteur leur a expliqué qu'il était en retard à son rendez-vous… de vaccination contre le Covid-19.

"Ils lui demandent ses papiers et se rendent compte que ce monsieur a déjà 88 ans. C'est une première surprise. Deuxième surprise, ils lui demandent la raison de cet excès pour essayer de comprendre. Et là, le monsieur indique que c'est pour aller prendre son vaccin Covid", raconte à Europe 1 Eric Lemoine, commandant adjoint de l'escadron départemental de sécurité routière du Bas-Rhin. "Il leur explique qu'il avait pris du retard et que pour pallier ce retard, pour se faire absolument vacciner, il s'est permis d'accélérer sur cette voie départementale", poursuit-il.

Son véhicule a été immobilisé

En définitive, l'octogénaire un peu trop pressé a bien pu faire son vaccin, assure le commandant adjoint. Mais, précise-t-il, "il a été pris en charge par quelqu'un d'autre, puisque son véhicule a été bien évidemment immobilisé". Son permis de conduire a également été retenu.