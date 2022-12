Eure : deux enfants meurent dans l'incendie d'une maison, un troisième grièvement blessé

Deux enfants sont morts tôt samedi matin dans l'incendie d'une maison à Selles (Eure) où ils se trouvaient avec leur famille pour passer les fêtes de fin d'année, a-t-on appris auprès de la préfecture de l'Eure.

Une jeune fille de douze ans évacuée vers un hôpital parisien

Les victimes, une fillette d'environ 8 ans et un garçon d'une dizaine d'années, n'avaient pu sortir du bâtiment en flammes et se trouvaient en arrêt cardio-respiratoire lorsque les pompiers ont réussi à les évacuer. Une troisième enfant, elle aussi en arrêt cardio-respiratoire, a pu être ranimée. La jeune fille, âgée d'une douzaine d'annés, a été évacuée vers un hôpital parisien "en urgence absolue".

Au total, cinq adultes et cinq enfants, quatre générations d'une même famille réunie pour Noël, se trouvaient dans cette résidence secondaire proche de Pont-Audemer, a précisé à l'AFP Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure.

Cinq adultes et deux autres enfants ont pu sortir à temps du bâtiment

Les cinq adultes et deux autres enfants avaient pu sortir à temps du bâtiment, y compris l'arrière-grand-mère nonagénaire, a précisé Mme Dorliat-Pouzet. Les pompiers ont été alertés du sinistre vers 3h45 et sont arrivés rapidement sur les lieux mais le feu était déjà très avancé et la longère normande était la proie des flammes.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, qui "restent inconnues à ce stade", a ajouté Mme Dorliat-Pouzet.