Enquête ouverte sur la disparition inquiétante d'un couple de Français à Madère

Une enquête a été ouverte après la disparition inquiétante d'un couple de Français il y a dix jours sur l'île portugaise de Madère, a annoncé mardi le procureur de la République à Montauban. Originaires de Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne, où ils tiennent une boulangerie selon le quotidien local La Dépêche du Midi, les deux disparus n'ont pas donné signe de vie depuis qu'ils sont partis le 16 mars pour une "petite randonnée" à Sao Vicente, sur l'île portugaise où ils étaient en vacances, indique le procureur dans un communiqué.

"La police judiciaire locale poursuit son enquête et les recherches continuent"

C'est leur fille de 27 ans qui, ne les voyant pas revenir alors qu'ils n'étaient partis qu'avec deux bouteilles d'eau, a donné l'alerte dans l'après-midi, précise-t-il. "D'importants moyens de recherches étaient immédiatement mobilisés sur place comprenant notamment les pompiers, la police et la gendarmerie locales, la protection civile, l'autorité maritime et la police judiciaire; l'usage de drones venait également rapidement renforcer le dispositif", détaille le communiqué.

Le procureur a saisi la brigade des recherches de Castelsarrasin et la gendarmerie de Beaumont-de-Lomagne "de cette enquête judiciaire ouverte pour disparition inquiétante". Côté français, les premières investigations, dont une perquisition du domicile des parents et des réquisitions téléphoniques, n'ont pas permis d'apporter de nouveaux éléments. "À ce jour, la police judiciaire locale poursuit son enquête et les recherches continuent", déclare le procureur.