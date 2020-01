Enquête ouverte après un départ de feu à la brasserie La Rotonde, prisée de Macron

La brasserie La Rotonde, située dans le quartier de Montparnasse à Paris, a été touchée par un incendie samedi matin. Cette institution parisienne est notamment connue pour avoir accueillie la fête de qualification d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle.

Vers 5 heures samedi matin, les policiers sont intervenus dans le restaurant La Rotonde suite au déclenchement d'une alarme intrusion. Ils ont constaté un départ de feu dans l'une des terrasses fermées, sur une desserte où sont rangées des serviettes. Les pompiers sont intervenus. Environ "10m2 ont été brûlés" et le feu a été éteint "au moyen d'une lance", a précisé un porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. "Les dégâts sont considérables. On ne pourra pas ouvrir avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines" a déploré Serge Tafanel, co-gérant de la brasserie.

L'hypothèse d'un acte volontaire

Une enquête a été confiée à la sûreté territoriale de Paris. Il ressort des premières investigations des éléments qui orientent vers l'hypothèse d'un acte volontaire, indique à Europe 1 une source proche de l’enquête. Des traces d'hydrocarbures ont en effet été retrouvées, mais pas d'éclats de verre, ce qui évacue la piste d'un objet projeté de l'extérieur, type cocktail molotov. Selon Serge Tafanel une précédente tentative d'incendie avait échoué le 9 janvier, à l'extérieur de l'établissement. Les images de vidéo surveillance montraient alors un homme seul, possiblement un SDF.

Le 23 avril 2017, la fête organisée à La Rotonde par Emmanuel Macron durant l'entre-deux-tours de la présidentielle, réunissant nombre de ses soutiens et amis, avait été largement commentée et critiquée par ses adversaires, certains faisant un parallèle avec la soirée au Fouquet's du 6 mai 2007 de Nicolas Sarkozy. Vendredi soir, des manifestants ont tenté d'approcher le chef de l'Etat qui assistait à un spectacle aux Bouffes du Nord. Or, un bar également appelé La Rotonde se trouve devant le théâtre. Les enquêteurs n'excluent pas que ce hasard ait pu donner des idées à quelques manifestants.