Enlèvement de Mia : la petite fille retrouvée avec sa mère dans un squat en Suisse

Après six jours d'intenses recherches, Mia Montemaggi, la fillette de 8 ans enlevée ce mardi dans les Vosges, a été retrouvée dimanche avec sa mère dans un squat en Suisse, a annoncé le procureur de la République de Nancy en fin de matinée. Elles se trouvaient dans la commune de Sainte-Croix, dans le canton de Vaux, et l'enfant est "en bonne santé". "Les investigations ont permis de déterminer que Lola Montemaggi avait passé une première nuit en Suisse dans un hôtel à Estavyer-le-Lac (canton de Fribourg) avant d'être hébergée par une femme à Neufchatel (et) d'être déposée à cet immeuble squatté à Sainte-Croix", a précisé le procureur dans un communiqué.

"Je me réjouis que la petite Mia recherchée depuis le 13 avril ait été retrouvée saine et sauve", a écrit sur Twitter le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, saluant la "mobilisation générale" du parquet, des forces de l'ordre et des services suisses.

Je me réjouis que la petite Mia recherchée depuis le 13 avril ait été retrouvée saine et sauve grâce à la mobilisation générale des magistrats du parquet d’Épinal et de la JIRS de Nancy, des gendarmes et de l’ensemble des services mobilisés en Suisse.

Un grand bravo à tous ! — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) April 18, 2021

Un enlèvement planifié par la mère

Près de 200 gendarmes sont intervenus dans le cadre de cette enquête. La mère de l'enfant, Lola Montemaggi, avait planifié l'enlèvement en recrutant quatre hommes sur Internet. Trois d'entre eux ont kidnappé Mia alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle dans le village des Poulières, à une trentaine de kilomètres d'Epinal. Ils se sont fait passer pour des représentants de la protection de l'enfance pour parvenir à leurs fins, et ont ensuite remis la fillette à sa mère une vingtaine de minutes plus tard.

"Deux gendarmes ont été missionnés sur le territoire suisse pour assister leurs collègues helvétiques", a encore expliqué le procureur, remerciant "les autorités suisses de cet investissement hors normes qui a permis la localisation de la fugitive et de sa fille dans un temps très court". Mia sera remise à sa grand-mère.