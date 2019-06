Enfants fauchés à Lorient : le chauffard en fuite a été interpellé

Le chauffard de Lorient, en fuite depuis plus d’une semaine après avoir fauché deux enfants, a été interpellé dans le Morbihan. Âgé de 20 ans, cet homme avait renversé dimanche 9 juin deux enfants de 10 et 7 ans en tentant d’échapper à un contrôle de police. Le premier a succombé à ses blessures, le second est toujours dans un état grave.

Reconnu par l'employé d'un hôtel

Les policiers, alertés par une personne qui a reconnu le suspect grâce à sa photo figurant sur l'appel à témoins, l'ont arrêté dans un hôtel de Caudan, à quelques kilomètres de Lorient, selon les informations d'Europe 1, confirmant celles du Parisien. Il a été arrêté vers 11 heures, après neuf jours de cavale et ne sera pas interrogé par la police. Il se trouvait en effet sous le coup d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, devant lequel il va être directement présenté en vue de poursuites. Lors de son arrestation, le jeune homme n'a pas opposé de résistance.

Déjà connu pour des faits de conduite sans permis et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, cet homme était décrit dans un appel à témoins comme mesurant 1,80m, de "corpulence normale, de type eurasien, teint mat, cheveux noirs".

La passagère du véhicule s'était rendue d'elle-même aux autorités mercredi soir. Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire.