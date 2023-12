EN DIRECT - Rennes : une élève de 12 ans menace sa professeure avec un couteau, deux blessés légers

Ce mercredi dans le collège des Hautes Ourmes, situé dans un quartier difficile de Rennes, une élève de 5e âgée de 12 ans a brandi un couteau en plein cours avec l'intention de tuer sa professeure. Celle-ci a été maîtrisée dans un couloir de l'établissement par des personnels du collège, puis arrêtée par la police, et il y aurait deux blessés légers selon David Leveau, représentant de SGP Police Bretagne, qui est intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous.

Les principales informations : - Une élève de 12 ans a menacé de tuer sa professeure avec un couteau en plein cours, dans un collège de Rennes - L'élève de 5e a été maîtrisée dans les couloirs de l'établissement - Une enquête criminelle a été ouverte par le parquet de Rennes

Un téléphone portable retiré à l'adolescente

D'après David Leveau, l'enseignante a retiré le téléphone portable de l'adolescente en plein cours. "La réaction de cette jeune dame a été de menacer immédiatement sa professeure avec un couteau", explique-t-il sur Europe 1. "Il y a eu une intervention de deux autres personnes qui étaient présentes, et d'après nos informations, il y aurait deux blessés légers parmi les personnes qui sont intervenues", ajoute ce représentant de SGP Police Bretagne.

Une enquête criminelle ouverte

Selon les informations d'Europe 1, les motivations de la collégienne sont inconnues à ce stade et les services antiterroristes n'ont pas été saisis, pour l'heure. Le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc a précisé sur X (ex-Twitter) qu'une "enquête criminelle" avait été ouverte. Née en 2011, cette collégienne "est venue en cours armée d'un grand couteau avec l'intention semble-t-il de tuer sa professeur d'anglais", a précisé Philippe Astruc. "Pendant le cours, en classe, elle a brandi le couteau vers la victime qui s'est enfuie en courant" avant "d'être désarmée par le personnel de l'établissement" du collège des Hautes Ourmes, a-t-il ajouté.

Enquête criminelle ouverte par le parquet de #Renneshttps://t.co/FKlnz8THRX — procureur Rennes (@ProcureurRennes) December 13, 2023

Une cellule d'écoute mise en place

"Une cellule d'écoute a été mise immédiatement en place pour accompagner les élèves et les personnel de l'établissement", précise le communiqué du rectorat. Le recteur d'académie, Emmanuel Ethis, qui "condamne fermement cette agression", s'est rendu immédiatement sur place pour apporter son soutien à l'ensemble de l'équipe éducative et veiller à la prise en charge des élèves et du personnel", selon le communiqué. Le recteur "souligne la réactivité des personnels qui ont géré la situation en ayant une réaction adaptée et ont ainsi permis que personne ne soit blessé", ajoute le texte.