En cavale, il est retrouvé après avoir tenté d’écouler un faux billet dans un fast-food

C’est une erreur de débutant. Un jeune homme âgé de 24 ans a écopé de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt après avoir voulu payer un hamburger dans un restaurant d’une célèbre chaîne américaine. Activement recherché par la police après s’être évadé de la prison de Fresnes alors qu’il était en régime de semi-liberté, ce dernier a commis le faux pas de trop, permettant aux enquêteurs de remonter sa trace et celle d'un autre suspect.

Fausse monnaie, mais pas que…

Lors du paiement, l’individu a présenté un faux billet de 20 euros au serveur qui a tout de suite identifié la supercherie. Interpellé dans la foulée par la police, le jeune homme dévoile la provenance de sa fausse monnaie et envoie la police chez un de ses compères. Lors de la perquisition chez cet ami, les enquêteurs découvrent 320 euros en faux billets de 20 euros ainsi que plusieurs grammes de stupéfiants.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là : les policiers mettent aussi la main sur des tablettes, sept au total. Après investigations, ces dernières sont identifiées comme appartenant à une école de la ville de Clamart. Une belle trouvaille pour les enquêteurs.

De lourdes réquisitions

Lors de la comparution immédiate des deux prévenus, les réquisitions sont lourdes. Trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt sont requis à l’encontre des deux jeunes hommes, ce qui n’est pas du goût d’une des avocates des prévenus, laquelle estime que : "Trois ans pour un Big Mac, c’est démesuré".

Après une longue heure de délibération, le jeune homme de 24 ans qui était en cavale écope finalement de six mois de prison ferme en plus de sa peine initiale. Le second prévenu écope finalement de deux ans de prison dont un avec sursis probatoire.