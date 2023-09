Élancourt : l'adolescent hospitalisé «en état de mort cérébrale», les gardes à vue des deux policiers levées

L'adolescent gravement blessé dans une collision avec un véhicule de police mercredi à Élancourt dans les Yvelines est "en état de mort cérébrale" et les gardes à vue des deux policiers impliqués ont été levées, a indiqué jeudi le parquet de Versailles. Mercredi soir, le parquet avait initialement assuré à l'AFP que le décès de Sefa, âgé de 16 ans, était "confirmé" et avait été "annoncé à la famille".

L'avocat de sa famille, Yassine Bouzrou, a affirmé jeudi à l'AFP que le "décès [du jeune homme n'avait] pas [été] annoncé à la famille qui est à l'hôpital".

Deux enquêtes avaient été ouvertes

Dans un entretien accordé au média, Me Bouzrou a jugé "totalement irrespectueux à l'égard de la famille d'annoncer un décès alors que l'hôpital ne l'a pas annoncé à la famille". Deux enquêtes avaient été ouvertes peu après les faits : une pour "refus d'obtempérer", confiée à la sûreté territoriale des Yvelines, l'autre pour "blessures involontaires par conducteur", confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Les deux policiers au volant de deux véhicules impliqués avaient été placés en garde à vue dans le cadre de cette dernière procédure. Ces gardes à vue "ont été levées" sans poursuite à ce stade, a annoncé jeudi après-midi le parquet de Versailles dans son communiqué, ajoutant qu'"une information judiciaire sera ouverte dans les jours qui viennent".

L'adolescent accusé d'un refus d'obtempérer

Selon une source policière, l'adolescent est accusé d'un refus d'obtempérer, mercredi en début de soirée, alors que son deux-roues était "suivi à distance" par une voiture de police à Elancourt, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. À une intersection, le deux-roues est entré en collision avec "un autre véhicule de police", selon la version de cette première source policière. Les faits ont eu lieu vers 18h40, selon une autre source policière.

Me Bouzrou a affirmé à Brut n'avoir "aucune incertitude" sur les circonstances du choc. "Par des constatations" et "par les images que l'on a pu voir, on voit les traces du choc entre le véhicule et la moto donc il n'y a aucune incertitude sur la question: le véhicule de police a bien percuté la moto", a assené l'avocat. Un escadron de gendarmes mobiles a été envoyé à Elancourt pour prévenir d'éventuels troubles dans cette ville de 25.000 habitants, selon une source policière.