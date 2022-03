On l'appelle le drame de Rochefort. En 2016, un camion est entré en collision avec un car de transport scolaire, faisant six morts et quatre blessés graves. Son chauffeur était jugé par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour d’homicides et blessures involontaires. 5 ans de prison dont 3 avec sursis ont été requis contre le chauffeur du camion.

>> Plus d'informations à suivre...