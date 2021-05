Dordogne : un ancien militaire en fuite après voir tiré sur les gendarmes

Un homme armé était recherché, dimanche matin, au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, après avoir tiré sur les gendarmes appelés pour un différend familial. Le GIGN de Toulouse est en intervention sur les lieux et le GIGN de Satory, dans les Yvelines, est en route, a précisé la gendarmerie à l'AFP à 08h30. Le suspect est un ancien militaire.

La population appelée à rester chez elle

"Il y eu un différend familial cette nuit avec un homme qui est armé, lorsque la gendarmerie est venue il a ouvert le feu. Nous sommes en train de cerner cette personne qui est donc armée", a déclaré le préfet de Dordogne sur France Bleu Périgord, peu après 7h, demandant à "la population de rester chez elle enfermée, de ne pas se déplacer". "Un périmètre de sécurité a été mis en place. Il faut que chacun reste chez soi en attendant que l'opération soit achevée", a-t-il ajouté.

Le GIGN a finalement établi "des contacts" avec le tireur qui a été repéré dans un bois, a indiqué Francine Bourra, la maire du Lardin-Saint-Lazare à Franceinfo. "L’étau se resserre", a assuré l'édile qui rappelle que l’homme est armé et "très dangereux". Sur LCI, le préfet de la Dordogne a déclaré, en début de matinée, que le suspect avait identifié dans un certain périmètre. "Tout l'objectif de la manoeuvre est d'isoler cette personne pour qu'elle ne puisse pas s'échapper, et agresser d'autres personnes", a-t-il affirmé.

#ALERTE | Une opération de la @Gendarmerie

est en cours sur la commune de Lardin-Saint-Lazare en #Dordogne

⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/NBgtYcjRjF — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) May 30, 2021

Un ancien militaire connu pour violences familiales

Selon les informations d'Europe 1, l'ex-concubin d'une jeune femme s'est présenté à son domicile vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche, où il a exercé des violences sur le nouveau petit ami de cette dernière. La victime, qui s'est enfuie, a ensuite été prise pour cible par arme à feu. Le suspect qui déambulait dans rues du village a déclaré vouloir s'en prendre aux gendarmes. Il a tiré dans leur direction et endommagé gravement deux véhicule de gendarmerie.

Son ex-compagne et ses enfants, indemnes, ont été récupérés par la gendarmerie et placés en sécurité. Le suspect est un ancien militaire, connu pour violences familiales. Il sortait de prison et était sous bracelet électronique, a appris France Bleu Périgord de la préfecture.