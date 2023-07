Disparition d'Emile : les opérations de ratissage officiellement terminées

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le sort du petit Emile reste encore un mystère. Ce jeudi soir, lors du cinquième jour sans nouvelle du petit garçon disparu dans le hameau du Vernet, une dernière opération de ratissage était menée.

L'intimité et la sérénité de la famille préservées

Les opérations se terminent après 97 hectares inspectés en cinq jours. Les gendarmes, qui ont fouillé toute la journée plusieurs parcelles du hameau, ont quitté les lieux peu après 16 heures, suivis de plusieurs véhicules de la section de recherches de Marseille. Le Haut-Vernet est interdit d'accès par arrêté du maire, à l'exception des habitants du hameau. De plus, plus personne n'a le droit de s'approcher des lieux, notamment pour préserver l'intimité et la sérénité de la famille du petit Emile.

La famille était rassemblée ici dans une imposante demeure, propriété des grands-parents de l'enfant depuis au moins une quinzaine d'années, avec leurs dix enfants âgés de 7 à 25 ans environ. Ils résident principalement à La Bouilladisse, une commune proche de Marseille. Formant un clan, ils sont catholiques pratiquants et sont décrits comme traditionalistes et droits. Leurs plus jeunes enfants, les oncles et tantes d'Emile, sont instruits à la maison par leur mère, la grand-mère du petit garçon disparu.

Dans la village du Vernet, des habitants ont confié qu'ils les voyaient souvent en groupe pratiquer du vélo, de la randonnée ou, pour les plus petits, jouer avec d'autres enfants du village. Une famille qui donnait aussi des concerts de chants grégorien et de musique sacrée.