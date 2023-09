Disparition d'Émile : des fouilles réalisées au niveau d'une dalle de béton ne donnent rien

L'affaire, qui tient toute la France en haleine depuis début juillet, a connu de nouveaux rebondissements ce mardi. La disparition du petit Émile, 2 ans et demi, dans les Alpes-de-Haute-Provence, reste, à ce jour, un mystère absolu. Et pourtant, deux nouvelles recherches ont été menées entre lundi et mardi dans le hameau du Haut-Vernet.

Les enquêteurs ont eu la lourde tâche de démonter une dalle en béton, coulée cet été pour rénover une grange. Elle se trouvait assez proche du lieu de disparition et avait attiré très tôt l'attention des magistrats. Un sondage avait alors révélé une anomalie dans la structure et une première démolition partielle avait eu lieu pour en trouver l'origine. Rien n'avait été détecté au sujet du petit garçon.

Une "levée de doutes"

Mais pourquoi y revenir maintenant ? "C'est une levée de doutes", expliquait, plus tôt dans la journée, le procureur d'Aix-en-Provence, désormais aux commandes de ce dossier. Les magistrats souhaitent aller au bout de chaque piste, les explorer une à une, pour être certains de n'avoir rien négligé.

Il fallait donc terminer le travail et démonter entièrement la dalle en question. Les recherches se sont achevées sans découvrir quoi que ce soit, mais ces fouilles prouvent néanmoins que l'affaire n'est pas laissée de côté. Les investigations se poursuivent, même si les pistes se réduisent petit à petit.