Disparition de Lina : après une semaine de recherches, toujours pas la moindre trace de l'adolescente

Cela fait maintenant une semaine que Lina, 15 ans, a disparu dans le Bas-Rhin et toujours aucune trace de la jeune fille malgré les battues, le ratissage des environs, le déploiement d'équipes cynophiles ou encore d'hélicoptères. Lina s'est comme volatilisée. Vendredi, les enquêteurs ont mené une "opération coordonnée d'envergure".

Un véhicule recherché par les enquêteurs

Les gendarmes cherchent désormais à vérifier des informations utiles qui ont été portées à leur connaissance. Vendredi, ils ont fouillé plusieurs voitures dans différents villages, notamment une garée devant une maison de Bellefosse, à quelques kilomètres du domicile de Lina. Des techniciens de la police scientifique ont minutieusement cherché d'éventuelles traces ADN dans le véhicule.

"Les personnes qui vivent dans cette maison sont tout à fait honorables", assure la mère de Bellefosse, Alice Morel, mais elle soutient le travail des enquêteurs. "On est tous très émus dans le village, dans les villages voisins et dans notre vallée par la disparition de cette jeune fille. Notre rôle, c'est de respecter le travail des gendarmes et de tout mettre en œuvre pour retrouver Lina vivante."

Selon les informations de plusieurs sources pas encore officiellement confirmées, toutes les voitures examinées vendredi seraient en fait du même modèle et de la même couleur. Les enquêteurs chercheraient un véhicule bien précis évoqué par plusieurs témoins et repéré sur des images de vidéosurveillance. Leurs investigations vont se poursuivre ces prochaines heures, selon la procureure de Saverne.