Disparition de Karine Esquivillon : ce que l'on sait de l'avancée de l'enquête

Un rebondissement s'est produit mercredi dans la mystérieuse affaire de la disparition de Karine Esquivillon en Vendée. Alors que Michel Pialle, le mari de cette mère de famille âgée de 54 ans, assurait qu'elle était partie de son plein gré, il a été arrêté et placé en garde à vue. Il est désormais soupçonné de meurtre. Dans le petit hameau où vivait le couple, cette décision suscite à la fois la stupeur et l'inquiétude.

"Où elle est, est-ce qu'elle est en vie ? On se pose toutes ces questions", confie un proche voisin de la famille au micro d'Europe 1. "On attend le dénouement, en espérant que ce soit le plus positif possible, mais on est plus qu'inquiets."

La maison et les deux véhicules du couple fouillés par les gendarmes

L'inquiétude est montée d'un cran lorsque tôt ce mercredi matin, tout le hameau a été réveillé par l'arrivée massive des gendarmes qui sont allés directement perquisitionner le domicile du couple en présence de Michel Pialle. "Ils ont fouillé partout, même mon jardin", renseigne Jean-Pierre, qui habite juste en face de la maison, indiquant qu'il avait interdiction de sortir de chez lui au moment de la perquisition.

Les enquêteurs ont quitté les lieux à 16 heures avec Michel Pialle, et après avoir fouillé non seulement toute la maison, mais aussi les deux véhicules du couple qui ont également été saisis. Mardi soir, une information judiciaire ouverte mi-avril contre X pour enlèvement et séquestration avait déjà été élargie à des faits de meurtre par le parquet de La Roche-sur-Yon.

À ce stade, aucun corps n'a été retrouvé, et le mari n'est pas mis en examen. Sa garde à vue peut durer 48 heures.