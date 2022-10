Disparition de Justine Vayrac : le suspect avoue avoir tué la jeune femme

Le suspect placé en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Justine Vayrac ce week-end à Brive a avoué avoir tué la jeune femme de 20 ans, a-t-on appris jeudi de sources judiciaire et proche du dossier.

Des traces de sang avaient été retrouvés dans la chambre et la voiture de ce jeune homme, qui doit être présenté jeudi à un juge d'instruction à Limoges en vue de sa mise en examen, avait indiqué mercredi à la presse la procureure de Brive, Emilie Abrantes. Le suspect a avoué l'homicide et indiqué un secteur proche de son domicile pour la recherche du corps à la fin de sa garde à vue, a-t-on précisé de source proche du dossier.

Le suspect a également avoué avoir violé Justine Vayrac

Il a également avoué avoir violé Justine Vayrac, a-t-on appris de sources judiciaire et policière. Le procureur de Limoges tiendra un point-presse ce jeudi à 18h30. La jeune femme, mère d'un enfant de deux ans et demi, n'a plus été vue depuis dimanche matin, vers 04h00, près d'une boîte de nuit de Brive, "La Charrette", où elle passait la soirée avec des amis.

Le suspect, qui est une "connaissance amicale" de Justine Vayrac, selon Mme Abrantes, serait la dernière personne avec qui elle a été aperçue avant sa disparition. Le suspect est un jeune agriculteur de 21 ans, selon des témoignages recueillis par un correspondant de l'AFP dans son village de Beynat.

Il est membre du club de football de ce bourg rural d'environ 1.300 habitants, et s'est même rendu dimanche au match disputé par son équipe, quelques heures après la disparition de Justine Vayrac, a indiqué un membre du club qui a requis l'anonymat.

A Beynat, les forces de l'ordre poursuivaient activement leurs recherches jeudi matin pour tenter de retrouver la jeune femme, a constaté ce correspondant de l'AFP.