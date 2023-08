«Dire merci à tous ces Français qui les soutiennent», les parents du petit Émile sortent du silence

Le 8 juillet dernier, sa disparition avait bouleversé le pays. Le petit Émile, 2 ans et demi, qui s'apprêtait à partir en balade avec ses grands-parents, se volatilisait dans le hameau du Haut-Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis, plus aucune trace du garçonnet. Et alors que le mystère n'en finit plus de s'épaissir, Colomban et Marie, les parents du petit garçon, sortent du silence par le biais d'une interview accordée au magazine Famille Chrétienne.

"À partir d'un moment, ce silence est difficile à tenir parce que tellement de gens ont manifesté leur affection vis-à-vis d'Émile et les ont aidés concrètement pendant les battues dans les montagnes et donc ils se sont dits 'on ne peut plus rester silencieux", affirme sur Europe 1 Samuel Pruvot, le journaliste qui a recueilli le témoignage de Colomban et Marie. Selon lui, il s'agissait de "dire merci à tous ces Français qui les soutiennent de manière visible ou invisible".

Des sentiments contraires

Toutefois, ce mutisme était également requis par les enquêteurs qui prônaient la discrétion afin de mener à bien les investigations, assure Samuel Pruvot. Qui insiste aussi sur les critiques parfois acerbes dont ces jeunes parents ont pu être la cible : "Ils ont été très choqués par certaines insinuations, par certains articles où on les faisait passer par une famille autarcique, autoritaire, intégriste, fasciste, ce qu'ils ne sont évidemment pas". De quoi complexifier encore davantage une prise de parole, "car ils redoutent tout simplement de ne pas être compris", estime Samuel Pruvot.

Le journaliste évoque enfin l'ambivalence des sentiments qui se mélange dans la tête des parents d'Émile. "Il y a le fait de continuer à y croire, quasiment avec un élan religieux, en se disant finalement que peut-être Dieu lui-même peut faire miracle en ces lieux, et puis il y a aussi ce réalisme un peu macabre qui est de dire qu'un mois et demi après sa disparition, ils me l'ont dit, ils se préparent malheureusement au pire". L'enquête, requalifiée la semaine dernière pour "enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires", peine à avancer de façon significative.