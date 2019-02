Des voleurs arrêtés grâce à l'hélicoptère de surveillance du match ASSE-PSG

Des cambrioleurs ont été interpellés dans la nuit de dimanche à lundi, près du stade Geoffroy-Guichard, grâce au concours de l'hélicoptère de surveillance du match de football Saint-Étienne-PSG, a appris l'AFP lundi de source policière.

L'hélicoptère appelé en renfort. Dimanche, peu avant 23 heures, les policiers appelés pour le cambriolage avec effraction d'une maison de Saint-Priest-en-Jarez, dans la Loire, n'ont pu empêcher deux des trois voleurs présumés de s'enfuir en profitant de l'obscurité. La police a alors fait appel à l'hélicoptère de la gendarmerie chargé de la surveillance du match qui venait de se terminer pour tenter de retrouver les deux fuyards.

Cachés derrière un musée stéphanois. Le projecteur de l'hélicoptère a permis de les localiser, cachés à l'arrière du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. Les trois hommes âgés d'une vingtaine à une trentaine d'années, originaires de Géorgie et du Kazakhstan, ont ainsi pu être interpellés et placés en garde à vue.