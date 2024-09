Cyril Hanouna - Trois chasseurs agressés par des migrants : selon auditeur, il faudrait «un contrôle sur toutes les frontières» françaises

Dans la nuit de dimanche à lundi, dans le marais de Tardinghen situé dans le Pas-de-Calais, trois hommes accompagnés d’un enfant âgé de trois ans ont été pris pour cible par une soixantaine de migrants. Ces trois chasseurs avaient averti les forces de l'ordre de la tentative de traversée de la Manche de ces exilés et ont donc subi les représailles de ces derniers.

Un auditeur, Bernard, commercial et gendarme réserviste, explique qu'il faudrait "un contrôle sur toutes les frontières" de l'Hexagone et qu'il n'y a pas assez de moyens pour le moment sur On marche sur la tête, animé par Cyril Hanouna du lundi au vendredi de 16 heures à 18 heures. "J'ai participé à plusieurs missions de la configuration irrégulière clandestine dans le Nord-Pas-de-Calais. Et vous êtes trois en patrouille de trois pour contrôler entre cinq et six kilomètres de plage. Donc forcément, c'est compliqué d'être partout. Et puis c'est d'autant plus compliqué que l'Angleterre paye très cher pour empêcher les migrants de partir et de prendre la mer", ajoute-t-il.