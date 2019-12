"Ce sont des héros" : le maire de Pertuis rend hommage aux secouristes morts dans les intempéries

Ce vendredi 6 décembre se déroule une cérémonie en l'honneur des trois secouristes morts dans un accident d'hélicoptère près de Marseille, dimanche dans la nuit, alors qu'ils menaient des opérations de secours auprès d'habitants piégés par les inondations. Près de 200 maires ont été invités sur la base de la Sécurité Civile de Nîmes-Garons, dans le Gard, où le président de la République va présider l'hommage à 11 heures.

"Ils leur doivent la vie"

Parmi eux, Roger Pellenc, maire de Pertuis dans le Vaucluse. "Ce sont des héros, des gens qui se sont sacrifiés pour les autres et qui méritent une reconnaissance du fond du cœur", souligne, ému, le maire de la commune où l'équipage qui s’est abîmé avait sauvé trois administrés un peu plus tôt dans la nuit.

#Hommage Pour porter secours, ils sillonnent le ciel jour et nuit, parfois dans des conditions extrêmes. Pilote, mécanicien opérateur de bord, sauveteur héliporté, ils ont risqué leur vie pour sauver celle des autres.

En mémoire de Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin pic.twitter.com/Ik4fr65YLt — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) 2 décembre 2019

"Si on n'avait pas eu l'hélicoptère, qui malheureusement s'est crashé, on aurait eu trois victimes de plus. Il y avait trois mètres d'eau, ils leurs doivent la vie...", rappelle Roger Pellenc.

Emmanuel Macron sera accompagné du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et du secrétaire d'Etat Laurent Nunez, mais aussi des familles des victimes ainsi que des maires des communes touchées par les fortes pluies dans cinq départements.