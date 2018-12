Calais : une sexagénaire en garde à vue pour le meurtre de son mari

Une femme de 64 ans a été placée en garde à vue pour meurtre, soupçonnée d'avoir porté un coup de couteau mortel à son mari de 73 ans, à leur domicile à Calais. Samedi en milieu d'après-midi, l'épouse a appelé la police de Calais pour des violences dont elle aurait été victime, a déclaré le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville, confirmant une information de La Voix du Nord et Radio6.

Les policiers venus une première fois au domicile. "Au domicile, les policiers n'ont rien constaté. Apparemment, il n'y avait pas de trace de lutte, pas de signe d'une dispute physique", a-t-il poursuivi. "Ils auraient invité dans un premier temps le couple à se montrer un peu plus calme, même s'ils n'ont rien constaté, et sont repartis". Une demi-heure après, l'épouse a rappelé, disant que son mari avait reçu un coup de couteau. Les policiers y sont retournés et ont constaté qu'elle était en train d'essayer de réanimer son conjoint.

Elle souffre de bipolarité. Selon le médecin légiste, le décès, quasi instantané, de la victime est dû à un coup de couteau de cuisine porté à la poitrine. La suspecte a affirmé être atteinte de bipolarité et elle héberge un frère qui serait autiste et "ne peut pas dire grand chose sur ce qu'il s'est passé", a précisé le magistrat. Placée en garde à vue et "pour l'heure en état de sidération", elle devrait être déférée lundi devant un juge d'instruction.