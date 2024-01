Grenoble : cagoulés et armés de bombes lacrymogènes, ils agressent des élèves devant un collège

Les faits se sont produits jeudi après-midi. Quatre adolescents sont tranquillement en train de discuter devant la grille d'entrée de leur collège lorsque cinq à six individus, cagoulés et armés, s'en prennent à eux, sans motif apparent.

Le parquet de Grenoble ouvre une enquête

"Il y a eu un groupe de jeunes qui sont venus cagoulés pour agresser un élève. Sauf qu'ils ne l'ont pas trouvé. Du coup, ils ont pris quelqu'un devant, au pif... Ils l'ont tapé et gazé. Puis lui ont pris sa veste et son téléphone", raconte Sofia, âgée de 14 ans.

Tout est allé très vite et l'agression a été très violente. "Cela fait froid dans le dos" estime Charlotte, grand-mère d'une élève de 4ᵉ. "On a très peur car s'ils s'en prennent maintenant à l'école alors que ce ne sont que les adolescents… Ce n'est pas normal. Nous, on ne laisse pas notre petite fille ni aller, ni venir toute seule. On est derrière tout le temps. L'année prochaine, mon petit-fils sera dans ce collège et ce sera pareil : ils ne feront aucun aller-retour tout seuls. Aujourd'hui, ce n'est plus possible", poursuit-elle.

Traumatisé, le collégien pris à partie n'est pas encore revenu dans son établissement. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble pour tenter de retrouver ses agresseurs.