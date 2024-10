Côtes d'Armor : un automobiliste tué après avoir reçu un bloc de béton jeté depuis un pont

Un homme qui circulait sur une quatre-voies près de Dinan (Côtes-d'Armor) a été tué dans la nuit de lundi à mardi après que sa voiture a été touchée par un bloc de béton lancé d'un pont, a-t-on appris auprès des gendarmes. "Un automobiliste a été tué vers 23h30 à Quévert, alors qu'il circulait sur la RN 176 dans le sens Saint-Malo/Lamballe. Il a été atteint par un bloc de béton jeté d'un pont", a indiqué mardi matin la gendarmerie à l'AFP. D'après le journal Ouest-France, c'est le passager, âgé de 21 ans, qui est décédé tandis que le conducteur, âgé de 26 ans, a été hospitalisé en état de choc à Dinan.

Des auteurs pas identifiés

Un deuxième véhicule a aussi reçu ces projectiles, et un homme de 52 ans a été légèrement blessé et hospitalisé, selon le quotidien breton. "Plusieurs jets de projectiles ont eu lieu" avant le drame et la victime a été tuée par "un seul projectile de masse significative", a confirmé à l'AFP le maire de Quévert Philippe Landuré, commune proche de Dinan où s'est déroulé l'accident.

La victime était originaire des environs de Quévert, selon le maire, qui s'est rendu sur place lundi soir. "On est sur un événement exceptionnel et dramatique, je pense beaucoup à la victime", a-t-il ajouté. Les auteurs n'ont pas été identifiés, selon les gendarmes.