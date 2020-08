Brest : refoulé à l'entrée d'un bar faute de masque, il poignarde un vigile

Vendredi soir vers minuit, dans le centre-ville de Brest, "il y a eu une altercation entre un client qui ne portait pas de masque pour entrer dans un bar et l'un des agents de sécurité qui a été violenté avec un couteau par ce client", a indiqué à l'AFP le commissariat de police de Brest. Le client, qui avait été refoulé à l'entrée du bar, est revenu alors une demi-heure plus tard muni d'un couteau. Le vigile a reçu alors deux coups, dont un à l'oeil, et s'est effondré au sol. Des clients du bar sont intervenus pour lui porter secours, précise le commissariat.

"L'agresseur était alcoolisé et a été diagnostiqué comme atteint de schizophrénie"

Blessé gravement à l’œil, le vigile a été opéré samedi matin : son pronostic vital n'est pas engagé. "L'agresseur, qui était alcoolisé et qui a été diagnostiqué comme atteint de schizophrénie, a été placé en garde à vue et doit être présenté à un juge d'instruction ce dimanche en vue d'une mise en examen", a ajouté la police brestoise, précisant que l'homme de 43 ans était "déjà connu" des services de police.