Argenteuil : l'homme suspecté d'agressions sexuelles sur deux nonagénaires a été remis en liberté

C'est un drame qui a marqué les soignants de l'établissement. Samedi dernier, deux femmes de 93 et 95 ans ont été agressées sexuellement dans le service gériatrie de l'hôpital Victor Dupouy d'Argenteuil. L'agresseur, un quadragénaire extérieur à l'établissement, a été repéré en sortant de la chambre 437. La patiente âgée de 93 ans qui souffre de démence est décédée quelques heures plus tard et n’a donc pas pu raconter la scène.

Mais une autre pensionnaire, d’une chambre voisine, elle, âgée de 95 ans, a expliqué aux policiers qu’elle aussi avait été victime de cet homme. Quelques minutes auparavant, il s’était introduit dans sa chambre avant de lui toucher les parties intimes et de se masturber dans des draps.

Déjà connu des services de police pour des faits similaires

Immédiatement interpellé, Samir B. a été placé en garde à vue pour des faits de viol car la victime a dénoncé une pénétration digitale, ce que l’agresseur conteste et ne reconnait que des attouchements. Aucun lien direct entre sa venue dans la chambre de l’autre victime et son décès n’a pu être établi.

Seulement voilà, Samir B. a été relâché et placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention alors même que selon les informations d’Europe 1, il était déjà connu des services de police pour des faits similaires. Il sera jugé le 10 novembre prochain par le tribunal judiciaire de Pontoise pour "agression sexuelle sur une personne vulnérable".