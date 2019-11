Il a brûlé 900 voitures en 5 ans : l’incroyable histoire du coureur à pied pyromane

Son bilan est impressionnant : 120 départs de feu, 900 véhicules brûlés et 8,5 millions d’euros de préjudice à lui tout seul ! "Lui", c’est "monsieur tout le monde". Après des années d’enquête, les gendarmes du Bas-Rhin ont interpellé mardi un homme de 33 ans suspecté d’être responsable de cette incroyable et mystérieuse série d’incendies qui touchait le centre-Alsace depuis 5 ans ! Un suspect, par ailleurs coureur de haut niveau, qui occupait plutôt (en tout cas jusqu’à présent !) "les pages sport" de la presse locale.

"Les entraînements, quand je suis au top, ça peut être dix entraînements par semaine. Moi je marche beaucoup à l’adrénaline ", disait le suspect lors d’un reportage que lui avait consacré une télé locale l’an dernier. "Puissance et vitesse font de lui un athlète particulier. Son truc, ce sont les courses courtes et toniques", disait la journaliste. Des course courtes et toniques, de quoi se repérer dans le moindre chemin viticole du coin. De quoi, pour cet homme sans histoire, échapper longtemps aux gendarmes.

"Ça l’aidait à déjouer éventuellement toute patrouille de gendarmerie"

"C’est inhabituel parce que d’habitude, on peut s’attendre à des gens qui ont un profil psychologique déjà marqué ou un petit délinquant. Mais là, c’est l’incendiaire, l’acteur solitaire", admet le colonel François Desprets. "Il semblerait qu’effectivement ce monsieur a un très bon niveau (en course à pied), et qu’il connaissait bien la région, il connaissait très bien les lieux. Ça l’aidait à déjouer éventuellement toute patrouille de gendarmerie."

Pour lui, finies désormais les pages Sports des Dernières nouvelles d’Alsace. La rubrique Faits divers indique aujourd’hui que l’incendiaire présumé est soulagé d’avoir été arrêté.