Alsace : ils louent un Airbnb et y découvrent un cadavre

Macabre surprise pour des utilisateurs d'Airbnb. Des personnes ont décidé de passer quelques jours à Hoenheim, au nord de Strasbourg. Ils réservent un logement sur la plateforme Airbnb. Mais en prenant les clés, ils découvrent un cadavre ce samedi. L'homme sans vie, d'une quarantaine d'années, serait visiblement un ami du propriétaire, indique une source judiciaire.

Une enquête ouverte

Selon la même source judiciaire, une seule personne avait les clés de l'appartement, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA). Né en 1975, ce dernier avait la charge de ranger le logement entre les locations à la place du propriétaire. Si le décès semble être de cause naturelle, une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte de la mort et une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours.