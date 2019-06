Algues vertes : la famille d'un joggeur décédé en baie de St-Brieuc demande réparation financière

La famille d'un joggeur décédé en septembre 2016 dans une vasière à l'embouchure du Gouessant (Côtes-d'Armor) a demandé une réparation financière du préjudice subi auprès de la commune, de l'agglomération et de l'Etat, a-t-on appris mercredi auprès de son avocat. "Nous avons adressé début mai une réclamation au préfet des Côtes-d'Armor, au président de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc et au maire d'Hillion", a indiqué à l'AFP Me François Lafforgue, précisant que le tribunal administratif de Rennes serait saisi en cas de non réponse en phase amiable.

L'hypothèse d'une intoxication aux émanations de sulfure d'hydrogène

Âgé de 50 ans, sportif et habitué des lieux, le joggeur avait été retrouvé mort à Hillion le 8 septembre 2016, dans la vase où il s'était engagé pour retrouver son chien, à l'embouchure d'un fleuve côtier, le Gouessant, dans la baie de Saint-Brieuc. En apprenant le lieu du décès, des associations s'étaient immédiatement interrogées sur le lien avec les algues vertes, qui, en se décomposant, émettent du sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz extrêmement toxique à forte dose. A l'été 2011, 36 sangliers avaient été retrouvés morts dans cet estuaire. "L'hypothèse d'une intoxication par le sulfure d'hydrogène (H2S) est la plus probable, sans pouvoir néanmoins affirmer qu'il s'agit du seul facteur contributif de la mortalité massive", avait alors considéré l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire).

N'ayant pas fait immédiatement le rapprochement avec les algues vertes, le parquet de Saint-Brieuc avait ordonné deux semaines après les faits l'exhumation du corps du joggeur pour pratiquer une autopsie et des analyses toxicologiques. Mais leurs résultats n'avaient pas permis de déterminer clairement les causes du décès. L'enquête avait été classée sans suite en avril 2017.

Les quatre "fautes" présumées des pouvoirs publics

Pour formuler sa demande de réparation, l'avocat s'est appuyé sur quatre "fautes" présumées de l'Etat et des collectivités, à savoir "l'absence de mesures efficaces pour éviter ou limiter la prolifération d'algues vertes", le manque d'information au public de la dangerosité de la situation dans l'estuaire du Gouessant, l'absence de sécurisation des zones concernées, et l'autopsie réalisée trop tardivement. Le montant des réparations demandées s'élève à quelque 600.000 euros pour l'ensemble des ayants-droits. "Cette action vise principalement à faire en sorte que des mesures efficaces soient enfin prises pour éviter que ce problème ne perdure et faire en sorte qu'un nouveau décès soit évité", a toutefois précisé Me Lafforgue.

Concernant le choix de la justice administrative, il précise qu'"en ne procédant pas rapidement à des mesures d'autopsie, on a interdit à la famille une preuve certaine d'établir un lien entre les algues vertes et le décès, donc de pouvoir poursuivre les responsables devant les juridictions pénales", tandis que devant la juridiction administrative "le lien entre le décès et les algues vertes peut être retenu s'il y a un faisceau de présomptions, qui existe".

Interrogée par l'AFP, la préfecture a reconnu l'existence d'un "contentieux" avec la famille du joggeur, rappelant que la justice avait conclu à l'absence de causalité entre le décès et la présence d'algues vertes. Le maire d'Hillion Mickaël Cosson a reconnu de son côté "comprendre la démarche de la famille", ajoutant qu'il aurait "fait la même chose" dans la même situation. "Le joggeur connaissait très bien le lieu et aurait quand même été chercher son chien malgré tous les panneaux", a-t-il ajouté, précisant ne "pas avoir changé la signalétique depuis son élection en 2014".