« Alexia Daval, notre fille » : les 21 et 22 février 2022, Christophe Hondelatte consacre deux récits inédits à l’affaire Daval

Tirés du livre d’Isabelle et de Jean-Pierre Fouillot « Alexia, notre fille » (Editions Robert Laffont) et enregistrés chez eux, à Gray (Haute-Saône), ces deux épisodes racontent l’affaire Daval « de leur point de vue ». Christophe Hondelatte fait ainsi le récit de leur aveuglement à l’égard de leur gendre et de leur combat pour que leur fille ne soit jamais considérée comme « un peu responsable » de sa mort.

Isabelle et Jean-Pierre Fouillot seront les invités de Christophe Hondelatte durant ces deux épisodes.

Lundi 21 février : « Un gendre idéal » – épisode 1.

Ce premier épisode retrace l’affaire Daval, de la disparition d’Alexia jusqu’au moment où les premiers doutes concernant Jonathann apparaissent chez les proches. Mais pas encore dans la tête des parents d’Alexia….

Mardi 22 février : « Le masque tombe » – épisode 2.

Trois mois après le meurtre d'Alexia, Jonathann Daval est placé en garde à vue et avoue. Christophe Hondelatte raconte…

A écouter en podcast en avant-première dès le dimanche 20 février grâce à l’abonnement à la chaîne « Hondelatte Premium », disponible sur la plateforme Apple Podcasts.



L’intégralité de Hondelatte Raconte est à retrouver sur Europe1.fr et toutes les plateformes d’écoute.