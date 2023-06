Alerte enlèvement : une fillette de 8 ans disparue à Dunkerque

Une alerte enlèvement a été déclenchée. Dans la nuit du 6 au 7 juin, une petite fille âgée de 8 ans et nommée Malek Younes a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans le Nord. La fillette a les cheveux longs, noirs et bouclés, et les yeux noirs. La jeune fille est susceptible de se trouver en présence de son père Jamel Younes, âgé de 40 ans et faisant 1m84. L'homme, d'une corpulence normale, a les cheveux noirs et est porteur de tatouages sur la nuque et le poignet. Cet homme pourrait circuler à bord d'une Renault Twingo verte, immatriculée DM 485 GJ.

Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyer un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.