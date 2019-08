Agression à l'arme blanche à Villeurbanne : un mort et neuf blessés, un homme interpellé

Un homme a tué une personne et en a blessé neuf autres, dont une très gravement, samedi après-midi au niveau du métro Laurent Bonnevay de Villeurbanne. Les faits se sont produits vers 16h30.

La piste terroriste non retenue pour l'instant

De premières informations ont fait état de deux auteurs dont un aurait pris la fuite. Mais selon les informations d'Europe 1, l'attaque a été commise par un seul suspect qui a pu être maîtrisé par la police avec l'aide des personnes présentes sur place. L'homme, qui dit être né en Afghanistan, est actuellement en garde à vue à Lyon.

Un événement est en cours à #Villeurbanne suite à une agression à l'arme blanche nécessitant l'intervention des secours.

➡️ Ne gênez pas les secours

➡️Ne diffusez pas de fausses informations pic.twitter.com/lZ93ae6HWh — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) August 31, 2019

L'arme employée pourrait être une fourchette à barbecue. Le mobile reste très confus et les enquêteurs n'ont pour l'instant pas retenu la piste terroriste. L'enquête a donc été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la police judiciaire, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi. Le bilan fait état d'un mort, un jeune homme de 19 ans.

"J'ai vu beaucoup de sang"

"J'étais dans le métro, les pompiers et la police sont arrivés au courant, ils nous ont demandé si on était blessés", témoigne au micro d'Europe 1 Nina. "Ils nous ont fait sortir du métro, et dans les escaliers, j'ai vu beaucoup de sang. Il y avait énormément de sang. (...) Il y avait un monsieur blessé avec ses trois enfants en bas âge, il avait du sang sur le visage et sur son t-shirt."

Le maire de Lyon, Gérard Collomb, s'est rendu rapidement sur les lieux appelant à "rester très prudent" sur le caractère terroriste ou pas de cette "attaque au couteau", lors d'une brève déclaration à la presse sur place. Par ailleurs, il a affirmé que l'auteur de l'agression visant "des personnes qui attendaient leur bus dans un endroit très fréquenté" et survenue "de manière assez soudaine", avait été "apparemment maîtrisé à la fois par les gens qui étaient là, les services de sécurité des TCL (réseau des transports, ndlr), au moment où il se dirigeait pour s'enfuir vers le métro".