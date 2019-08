Agression mortelle à Villeurbanne : "Beaucoup de personnes étaient choquées, traumatisées et en pleurs"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

C'est une violente agression dont ont été témoin les habitants de Villeurbanne, samedi 31 août. Près du métro Laurent Bonnevay, un homme a tué une personne et blessé neuf autres avant d'être interpellé. Interrogée par Europe 1, Nina, présente sur les lieux lors de l'agression, est encore sous le choc.

"Il y avait beaucoup de sang"

"Il y avait des policiers et des pompiers partout. Les pompiers et la police sont arrivés en courant, décrit-elle. Ils nous ont fait sortir du métro et en, sortant, j’ai descendu les escaliers. Il y avait beaucoup de sang. Ce n'était pas une petite coupure. Je suis descendue et en arrivant là l'endroit où il y a tous les bus. Il y avait énormément de policiers de pompiers."

"Il y avait un monsieur blessé avec ses trois enfants en bas âge. Il avait du sang sur le visage et sur son tee-shirt, se souvient Nina. Il y avait aussi un camion de pompiers dans lequel ils mettaient quelqu’un dans un bâche blanche comme quand il y a une personne morte. Beaucoup de personnes étaient choquées, traumatisées et en pleurs. Du coup, les pompiers les ont prises en charge."