A Paris, un homme défenestre ses deux enfants et se suicide en se jetant dans le vide

Des riverains décrivent une scène "surréaliste", particulièrement "choquante" : un homme a jeté samedi soir ses deux enfants par la fenêtre de son appartement au cinquième étage d'un immeuble modeste du 14e arrondissement de Paris, avant de se tuer en se jetant dans le vide. L'homme est décédé et les deux enfants ont été hospitalisés en urgence absolue, a indiqué une source proche du dossier.

Selon les premiers éléments recueillis, relayés de source policière, le geste de cet homme est vraisemblablement survenu à la suite d'une dispute avec sa compagne. Le parquet de Paris n'a pas pu être joint par l'AFP pour donner des informations sur les victimes et les circonstances du drame. Les faits se sont produits vers 20h30, selon la source proche du dossier.

Sur place, non loin de la porte de Vanves dans le sud de la capitale, la police a établi un large périmètre de sécurité pour ne laisser passer que les riverains, a constaté une journaliste de l'AFP en fin de soirée. Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été activée. "C'est choquant, on va être beaucoup à être choqués", a commenté une habitante se présentant comme une résidente de l'immeuble d'une dizaine d'étages où vit la famille. Une tente blanche a été installée au pied de l'immeuble, et des policiers ont déplacé un corps enveloppé dans une bâche de même couleur, selon la journaliste de l'AFP.

"Des bruits, des cris"

Deux témoins ont indiqué que les deux petits étaient tombés sur une pelouse sur l'esplanade de cette vaste résidence composée notamment de logements sociaux. Selon l'un d'eux, des enfants y jouaient au moment du drame. Une vidéo captant une partie de la scène, consultée par l'AFP, a été tournée depuis une des nombreuses fenêtres alentour. "On a entendu des bruits, des cris", a raconté Sophie (elle n'a pas donné son nom), une restauratrice habitant une tour à proximité immédiate.

"Sur le moment, tu vois quelqu'un allongé par terre sur le bitume, un enfant par terre, le deuxième là-bas", poursuit-elle en désignant les lieux. "C'est surréaliste". Selon une voisine du sixième étage de l'immeuble, qui n'a pas décliné son identité, la famille avait emménagé ici "il y a à peine un an". L'homme "était toujours souriant, il mettait sa petite fille au dos, on se voyait au parc, on se disait bonjour", confie cette jeune femme de 19 ans. Elle dit n'avoir jamais "rien entendu" des éventuelles disputes au sein du couple. "C'est ça en fait qui est choquant : on le voyait sourire, mais on ne savait pas qu'à travers ses sourires, il se cachait quelque chose comme ça", glisse-t-elle.