3.800 foyers parisiens privés d'électricité à cause d'une fuite de gaz

Ce jeudi matin, plus de 3.800 foyers se sont retrouvés sans électricité dans le quinzième arrondissement de Paris, après que le distributeur Enedis a coupé le courant en raison d'une fuite de gaz. "On a été contacté ce (jeudi) matin par les sapeurs-pompiers pour intervenir car ils suspectaient une fuite de gaz", a indiqué le service de presse d'Enedis. En début d'après-midi, tout est mis en œuvre pour mettre en sécurité les rues concernées, afin de les réalimenter en électricité au plus vite.

Des dizaines de rues encore sans électricité

Pour "mettre en sécurité la partie électricité du quartier", les techniciens du distributeur ont coupé le courant de dix postes de distributions, "ce qui équivaut à 3.800 clients basse tension et un client haute tension", l'école de design Intuit Lab. Des dizaines de rues sont encore à l'heure actuelle privées d'électricité, après que la suspicion de fuite a été confirmée "en fin de matinée".

Enedis a indiqué avoir acheminé sur place des groupes électrogènes qui ont la capacité d'alimenter "environ 2.000 foyers sur les 3.800", précisant que "d'autres sont en cours d'acheminement".