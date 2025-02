Montignac, Bénifontaine, le moulin de Dannemois, Génos, musée Courbet d'Ornans

Chaque dimanche, William Leymergie vous fait découvrir de nouveaux lieux partout en France.

- Site insolite : L'atelier des fac-similés du Périgord à Montignac (Dordogne)

Intervenant : Gilles Lafleur, coordinateur-plasticien de l'atelier des fac-similés

- Site savoir- faire : La brasserie Castelain à Bénifontaine ( Pas-de-Calais)

Intervenant : Nicolas Castelain, Directeur Général de la brasserie

- Site patrimoine : Le moulin de Dannemois, ancienne propriété de Claude François (Essonne)

Intervenant : Julien Lescure, propriétaire du moulin de Dannemois

- Site plein air : Initiation au lancer de hache à Génos (Hautes-Pyrénées)

Intervenant : Corentin Dugast, de la base de loisirs de Génos-Loudenvielle

- Balade culinaire : La tarte au Maroilles

- La France de Georges Beller : La Bretagne

- Balade culturelle : Exposition "Devenir Courbet" au Musée Courbet d'Ornans (Doubs)

Intervenant : Benjamin Foudral, directeur du musée Courbet à Ornans

Partie 1 – L’atelier des fac-similés du Périgord à Montignac (Dordogne)

- Réservation des visites auprès de l’atelier

- Tarif : 10€ / personne

- www.afsp-perigord.fr

Restauration :

- Bar à vins « Du bareil au même » A Montignac

https://www.madeinbareil.com/du-bareil-au-mme

Partie 2 – La Brasserie Castelain à Bénifontaine (Pas-de-Calais)

Pour les visites, inscription sur le site internet

- Tarif : 10€ avec 3 dégustations

- www.brasseriecastelain.com

Restauration :

- Le Derby-Brasserie Saint Théodore à Lens : www.saint-theodore.fr

Partie 3 – Le moulin de Dannemois, ancienne propriété de Claude François (Essonne)

- 4 départs de visites guidées entre 11 h et 16 h 30, tous les jours sauf mardi et mercredi

- Tarif : 15€

- www.moulindeclaudefrancois.info

Hébergement :

- Le Logis-hôtel L’Ecu de France, à Malesherbes

- Chambre à partir de 117€ pour 2

- www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-ecu-de-france-1435

Partie 4 – Balade culinaire – Fabrice Mignot – La tarte au Maroilles

Ingrédients pour une grande tourtière :

250 g de farine T55

10 g de levure fraîche de boulanger

3 cuillères à soupe de lait tiède

2 cuillères à soupe d'huile

2 œufs

I cuillère à café de sucre

½ cuillère à café de sel

100 g de crème fraîche

¼ de maroilles (180 g)

Poivre

Préparation :

Délayer la levure dans le lait tiède et le sucre. Mettre la farine dans un saladier. Faire une fontaine et ajouter le sel, l'huile et les œufs. Mélanger, puis ajouter la levure délayée. Pétrir jusqu'à ce que la pâte devienne souple et ne colle plus. Couvrir le saladier et laisser doubler de volume environ 1h30 dans un endroit tiède.

Étaler la pâte sur un plan fariné sur une épaisseur de 0,5 mm et la placer dans une tourtière beurrée. Piquer la pâte à la fourchette. Étaler la crème fraîche sur la tarte. Découper le maroilles en fines tranches et les disposer sur la tarte. Poivrer. Ne pas saler.

Enfourner 20 à 30 min au four à 180 °C.

Partie 5 – Initiation au lancer de hache à Génos (Hautes-Pyrénées)

- Tarif : A partir de 12 € / personne pour 1 heure

- www.panaurama-saintlary.com/activites-montagne-lancer-de-haches-st-lary

Restauration :

- Restaurant La grange à Saint Lary Soulan

- Menu à partir de 36€

- www.restaurant-saint-lary.com

Partie 6 – Exposition « Devenir Courbet » au musée Courbet d’Ornans (Doubs)

- Au musée Courbet d’Ornans : ouvert tous les jours sauf le mardi

- Le lundi de 14 h à 17 h et du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

- Jusqu’au 20 avril 2025

- https://musee-courbet.fr/exposition/devenir-courbet/