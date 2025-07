Monteynard, Sainte Colombe la Commanderie, Frespech, Jazeneuil & Trouville-sur-Mer

William Leymergie propose aux auditeurs une balade originale, hors des sentiers battus, à la découverte des différentes régions de France, de leurs sites les plus insolites, mais également de ceux possédant un savoir-faire unique, ajouté à cela des balades culturelles et culinaires inédites pour mettre à l’honneur la diversité du patrimoine français.



Site plein air – Les passerelles himalayennes du lac de Monteynard (Isère)

Accès libre

Pour tout savoir sur les activités à faire, se renseigner auprès de l’espace accueil Le Môle

Hébergement :

Les chambres d’hôtes du château de Pâquier

A Saint Martin de la Cluze

A partir de 100€ la nuit

Partie 1 – Dormir dans une auberge traditionnelle japonaise à Sainte Colombe la Commanderie (Eure)

A partir de 250€ / personne – tout compris

Restauration :

Chocolaterie Auzou

A Evreux

Partie 2 – La ferme de Souleilles et son musée du foie gras à Frespech (Lot-et-Garonne)

Hébergement / Restauration :

Chambres d’hôtes du Domaine de Bernou

A 15 km de la ferme de Souleilles

A partir de 88€ la nuit / 30€ pour la table d’hôtes

Partie 4 – Balade culinaire – Fabrice Mignot – Les quenelles de brochet

Ingrédients :

Pour les quenelles

200 g de chair de brochet (ou d'un autre poisson blanc)

20 cl de lait

180 g de beurre

4 œufs + 2 blancs d’œufs

240 g de farine

Sel, poivre blanc et muscade

Pour le beurre d’écrevisse :

200 g de beurre

200 g d’écrevisse

Pour la Sauce Nantua

50 g de beurre

2 cuillères à soupe de farine

400 ml de lait

100 g de beurre d'écrevisse

Un verre de cognac

Sel et poivre au goût

1. Préparation des Quenelles :

Commencez la préparation de vos quenelles de brochet en chauffant le lait avec 40 g de beurre en morceaux dans une casserole à fond épais. Dès l’ébullition, retirez du feu. Incorporez la farine d’un seul coup. Mélangez vivement. Faites dessécher cette panade à feu très doux en tournant sans cesse : la panade a la consistance d’une pâte à pain bien sèche. Laissez-la refroidir puis réfrigérez-la 1 h. Coupez la chair de brochet en morceaux. Mixez finement. Assaisonnez de sel, poivre et noix de muscade. Passez-la à travers un tamis fin ou une passoire étamine en l’écrasant à l’aide d’une spatule. Remettez-la dans le bol du robot avec les blancs d’œufs et la panade bien froide. Faites tourner en ajoutant les œufs entiers l’un après l’autre puis le reste de beurre mou jusqu’à obtention d’un mélange émulsionné et mousseux. Réservez dans un saladier. Filmez et réfrigérez 1 h. Portez à ébullition 2 l d’eau salée dans une sauteuse. Baissez-le feu. Façonnez de grosses quenelles entre deux cuillères à soupe. Faites-les pocher 12 à 15 min dans l’eau frémissante en les retournant à mi-cuisson. Retirez-les avec une écumoire et égouttez-les

2. Préparation du beurre d’écrevisse :

Châtrer les écrevisses et les broyer dans un pilon. Les mettre dans un plat allant au four et ajouter le beurre par-dessus. Couvrir et mettre au four à 140 °C pendant 2h. Filtrer en foulant bien pour récupérer au maximum de goût des carcasses. Filtrer une deuxième fois puis laisser refroidir.

3. Préparation de la Sauce Nantua :

Faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez la farine et faites cuire en remuant pour obtenir un roux. Versez progressivement le lait en fouettant pour éviter les grumeaux. Laissez épaissir. Incorporez le beurre d'écrevisse et le cognac.

Assaisonnez avec du sel et du poivre.

4. Service :

Disposez les quenelles pochées sur des assiettes et nappez-les de sauce Nantua.

Servez chaud avec une timbale de riz

Partie 3 – L’Abbaye de Jumièges (Seine-Maritime)

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

Tarif : 7€

Pour les contes et légendes de Noël : séances les lundi 23 et 30 décembre, de 16 h à 17 h – Tarif : 5€

Restauration :

L’Auberge des ruines

A Jumièges

Premier menu à 48€

Site plein air – Balades avec des ânes ou des lamas à Jazeneuil (Vienne)

Tarif : 59€ pour la balade

Restauration / Hébergement :

L’Auberge du Centre Poitou

A Coulombiers (A 10 km de Jazeneuil)

Dans un ancien relais de poste

Menu à partir de 39€

Site insolite – Les visites énigmatiques de Trouville-sur-Mer (Calvados)

Départ de la visite en face de l’Hôtel de ville

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme de Trouville

Tarif : 15€ / personne

Restauration :

Bistrot des 4 chats