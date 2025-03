Bonnemare, Montignac, Arpaillargues et Jaunay-Clan

William Leymergie propose aux auditeurs une balade originale, hors des sentiers battus, à la découverte des différentes régions de France, de leurs sites les plus insolites, mais également de ceux possédant un savoir-faire unique, ajouté à cela des balades culturelles et culinaires inédites pour mettre à l’honneur la diversité du patrimoine français.



Site insolite : Dormir au château de Bonnemare à Radepont (Eure) Intervenant : Alain Vandecandelaere, propriétaire du château de Bonnemare

Site savoir-faire : Les pastels Girault à Montignac (Dordogne) Intervenante : Karine Loiseau, Présidente des pastels Girault

Site patrimoine : Le musée 1900 à Arpaillargues (Gard) Intervenant : Régis Baron, Directeur du Musée 1900

Site plein air : L'aquascope, nouvelle attraction du Futuroscope à Jaunay-Clan (Vienne) Intervenant : Rodolphe Bouin, Directeur Général de Futuroscope Xpériences

Balade culinaire : La chaudrée, spécialité charentaise et vendéenne

La France de. .. Thomas Dutronc : La Corse

Balade culturelle : Exposition "Hors format" au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Saint-Etienne (Loire) Intervenante : Zoé Marty, responsable des collections et conservatrice du patrimoine du Musée d'art moderne et d'art contemporain de Saint-Etienne



Partie 1 – Dormir au château de Bonnemare à Radepont (Eure)

- Réservation sur le site du château

- Tarif : A partir de 265€ la nuit pour la suite Grande Parade

- www.bonnemare.com

Restauration :

- Le Bistrot du Grand Cerf

o A Lyons la Forêt (à 20 minutes du château de Bonnemare)

o Plats entre 26 et 36 €

o www.grandcerf.fr

Partie 2 – Les pastels Girault à Montignac (Dordogne)

- Réservations sur le site ou en appelant la maison Girault

- www.pastelsgirault.com

Restauration :

- Aux berges de la Vézère

o A Montignac-Lascaux

o Environ 30/35€ par personne

o www.restaurant-montignac.fr

Partie 3 – Le musée 1900 à Arpaillargues (Gard)

- En mars, ouvert le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

- Tarif : 12€ / adulte – 10€ pour les enfants de 4 à 15 ans

- www.musee1900.com

Hébergement :

- L’Hostellerie provençale

o A Uzès

o A partir de 100€ la nuit

o www.hostellerieprovencale.fr

Partie 4 – Balade culinaire – Fabrice Mignot – La chaudrée

Ingrédients :

• 500 g de poissons plats (sole, limande, plie ou carrelet au choix)

• 500 g de raiteaux (petites raies)

• 500 g de blancs de seiche

• 500 g de mulets

• 300 g de petites anguilles, sinon un morceau de congre

• 1 oignon

• 2 gousses d’ail

• 2 branches de persil

• 50 cl de vin blanc sec (de préférence un muscadet ou un gros-plant)

• 1 bouquet garni

• 100 g de beurre

• sel, poivre

Préparation :

Pelez et émincez finement l'oignon et l'ail. Coupez les blancs de seiche en anneaux.

Dans une cocotte, faites fondre la moitié du beurre. Mettez l'ail et l'oignon à revenir doucement sans colorer. Ajoutez les anneaux de seiche. Couvrez et faites étuver pendant 15 min à feu doux tout en secouant régulièrement la cocotte. Au bout de ce temps, versez le vin blanc et 1L d'eau chaude, ajoutez le bouquet garni. Poursuivez la cuisson pendant 30 min.

Coupez tous les poissons en tronçons.

Mettez les morceaux d'anguilles, de raiteaux et de mulets dans la cocotte.

Salez, poivrez, couvrez et laissez étuver pendant 5 min. Ajoutez ensuite le reste des poissons, et le reste de beurre en morceaux. Laissez cuire encore 5 minutes, à découvert cette fois. Retirer le bouquet garni, rectifiez l'assaisonnement, parsemez de persil ciselé et servez aussitôt.

La chaudrée est servie de sorte que l’on boit le bouillon d'abord, et qu'on déguste les différents poissons ensuite.

Ce plat est servi avec des pommes de terre cuites à l'eau, le tout arrosé d'un filet d'huile et de vinaigre ou sur des tranches épaisses de pain de campagne.

Partie 5 – L'Aquascope, nouvelle attraction du Futuroscope à Jaunay-Clan (Vienne)

- Réservation sur le site du Futuroscope

- A partir de 31,20€ / personne

- www.futuroscope.com/fr/resort/aquascope

Hébergement :

- Hôtel le Station Cosmos

o Au Futuroscope

o Hôtel + entrée à L’Aquascope : environ 220€ la nuit / personne

o www.futuroscope.com/fr/xperiences/hotels/hotel-station-cosmos

Partie 6 – Exposition « Hors Format » au Musée d’art moderne et d’Art contemporain de Saint Etienne (Loire)

- Au musée d’art moderne et d’art contemporain de Saint Etienne

- Jusqu’au 21 septembre 2025

- Tarif : 6€ / adulte

- www.mamc-billetterie.saint-etienne.fr