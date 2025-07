BEST OF - Vaulx, Biot, Amiens, Plouguerneau, Montlouis-sur-Loire et le Mans

William Leymergie propose aux auditeurs une balade originale, hors des sentiers battus, à la découverte des différentes régions de France, de leurs sites les plus insolites, mais également de ceux possédant un savoir-faire unique, ajouté à cela des balades culturelles et culinaires inédites pour mettre à l’honneur la diversité du patrimoine français.

Site insolite – Dormir dans un micro-palace au cœur d’un jardin classé remarquable à Vaulx (Haute-Savoie)

Tarif : A partir de 185 €

Pour boire un verre :

Brasserie-distillerie Veyrat

A Marcellaz-Albanais

Fabrication de bière, cidres et limonades artisanales

Site savoir faire – Visite de la verrerie de Biot (Alpes-Maritimes)

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 18 h, les dimanches et jours fériés de 10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00

Visite gratuite

Atelier de soufflage de verre : 68 €

Hébergement / Restauration :

Hôtel / Restaurant « Les Arcades »

A Biot

A partir de 80€ la nuit

Menu unique à 39€

Site patrimoine – Visite de la maison de Jules Verne à Amiens (Somme)

Ouvert toute l’année sauf le mardi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Tarif : 9€ / adulte

Hébergement :

Hôtel « Le Saint Louis »

A Amiens

A partir de 84€ la chambre double

Balade culinaire – Fabrice Mignot – Le pastis landais

Ingrédients pour 4 pastis de 20 cm :

- 300 g d'œufs entiers (environ 5)

- 180 g de lait demi-écrémé

- 240 g de beurre

- 230 g de sucre en poudre

- 750 g de farine type 55

- 80 à 120 g d'anisette (Cristal anis)

- 4 badianes (anis étoilé)

- 1 gousse de vanille

Pour le levain :

- 60 g de lait

- 70 g de levure de boulanger fraîche

- 70 g de farine type 55

Préparation :

Décortiquer l'anis étoilé, écraser les graines et les ajouter au lait. Chauffer le lait pour infuser la badiane sans atteindre l'ébullition, puis laisser infuser toute la nuit.

Le lendemain, préparer le levain en mélangeant du lait tiède, de la levure et la farine, puis laisser reposer environ 15 minutes.

En parallèle, battre les œufs à température ambiante jusqu'à obtenir une texture mousseuse.



Filtrer le lait préparé la veille pour retirer la badiane et y ajouter les grains de vanille. Le faire chauffer avec le sucre jusqu'à frémissement, puis, quand le sucre est bien fondu, ajouter le beurre.

Incorporer ensuite de l'anisette, du rhum ou des écorces d’orange.

Verser ce mélange sur les œufs battus, ajouter la farine et le levain, puis pétrir environ 5 à 6 minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois.



Laisser lever la pâte dans un four à 40°C, puis à température ambiante. Graisser les moules et diviser la pâte en quatre boules.

Laisser lever, puis dorer avec un œuf battu dilué, et saupoudrer de sucre en grains.

Cuire à 150°C pendant 10 minutes, puis à 135°C pendant 35 minutes avec un bol d'eau chaude. Après cuisson, envelopper les pastis dans du film plastique pour les laisser refroidir avant de démouler.

Il ne reste plus qu’à les déguster !

Site plein air - Balade à bord du semi sous-marin « Spluj » au large de Plouguerneau (Finistère)

Réservation sur le site du Spluj

A partir de 40€ / adulte

Restauration :

Crêperie « La route des phares »

A Lilia (A 5 km de Plouguerneau)

Crêperie familiale face à la mer

Site insolite : Le conservatoire national de la tomate au château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)

Ouvert jusqu’à fin septembre tous les jours de 10 h à 19 h

Ouvert jusqu’à fin octobre de 10 h à 18 h

Tarif : 12 € / adulte

Hébergement :

Château de la Bourdaisière

A Montlouis-sur-Loire

Chambre de 112€ à 331€ la nuit / Appartement à partir de 190€ la nuit

Balade culturelle – Exposition « La légende Mac Laren, a name for eternity » au musée des 24 heures du Mans.

Jusqu’en juillet 2025.