BEST OF - Moulins, Audierne, Yerres, Sainte-Eulalie-en Margeride, Saintes & Salon-de-Provence

William Leymergie propose aux auditeurs une balade originale, hors des sentiers battus, à la découverte des différentes régions de France, de leurs sites les plus insolites, mais également de ceux possédant un savoir-faire unique, ajouté à cela des balades culturelles et culinaires inédites pour mettre à l’honneur la diversité du patrimoine français.

Site insolite – Le musée de la Visitation à Moulins (Allier)

Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Tarif : 7 € / 10 € pour voir les réserves textiles

Restauration :

Restaurant « Le Clos de Bourgogne »

A Moulins

65€ le menu complet

Site savoir faire – L’atelier de la nacre à Audierne (Finistère)

Pour visiter l’atelier, appeler Jocelyne

Restauration :

Le comptoir de l’iroise

A Audierne

De 20 à 30 € le plat

Site patrimoine – La maison Caillebotte à Yerres (Essonne)

Maison ouverte tous les jours sauf le lundi, de 14 h à 18 h 30

Tarif : 12€ pour la visite de la maison et des expositions

Hébergement :

Hôtel des lacs Paris Sud

A Viry Chatillon

Chambre à partir de 89€

Balade culinaire : Les escargots de Bourgogne

Pour 6 personnes, il vous faudra :

● 72 escargots

● 150 g de beurre

● 2 d'échalotes

● 3 gousses d'ail

● 1 bouquet de persil plat

● Une pincée de sel et de poivre

Pour commencer, couper le beurre en morceaux, le mettre dans un saladier et le laisser ramollir à température ambiante. Pendant ce temps, laver, sécher et effeuiller le persil avant de le hacher très finement. Peler, dégermer et hacher l'ail et les échalotes.

Lorsque votre beurre est suffisamment ramolli, le fouetter jusqu’à ce qu’il ait la consistance d’une crème. Y ajouter le persil, l’ail et les échalotes, puis mélanger énergiquement. Vous obtenez un beurre aillé et persillé. Afin que votre beurre parfumé se fige, le mettre 30 min au frais.

Place aux escargots. Les sortir de leur coquille et préchauffer votre four en position gril.

Vous munir des coquilles et enfoncer un peu de beurre à l’ail dans le fond de chacune d'elles. Remettre un escargot, puis terminer de remplir la coquille de beurre. Les poser escargots dans des caquelons adaptés et les enfourner. Les faire gratiner 5 min, juste le temps que le beurre soit frémissant. Servir dès la sortie du four.

Site plein air – La réserve des bisons d’Europe à Sainte-Eulalie-en Margeride (Lozère)

Réouverture le 14 décembre, tous les jours de 10 h à 17 h

Balade en calèche, à partir de 24€ / un peu plus cher en traineau

Hébergement :

Village de chalets des Bouviers

A 20 minutes de la réserve des bisons

Site insolite – La cité musicale de l’Abbaye aux Dames de Saintes (Charente-Maritime)

Ouvert toute l’année

Pour le pack « Musicaventure » (Voyages + Odyssée + Carrousel) : 18 € par personne en plein tarif / 16 € en tarif réduit / Gratuit pour les moins de 6 ans

Hébergement :

Abbaye aux Dames

A Saintes

Les cellules des nonnes ont été converties en chambres confortables

A partir de 70€

Site savoir-faire – La maison Marius Fabre à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)

Durant la période estivale, visites guidées tous les jours, du lundi au samedi, de 9h45 à 11h15 et de 14h15 à 17h45

Pour le musée : ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Restauration :

Restaurant « La bergerie »

A Salon-de-Provence