BEST OF - Le Mans, La Rochefoucauld, Bonifacio & Sarran

William Leymergie propose aux auditeurs une balade originale, hors des sentiers battus, à la découverte des différentes régions de France, de leurs sites les plus insolites, mais également de ceux possédant un savoir-faire unique, ajouté à cela des balades culturelles et culinaires inédites pour mettre à l’honneur la diversité du patrimoine français.

Site insolite – Le musée de Tessé et son insolite collection égyptienne au Mans (Sarthe)

Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Entrée gratuite

Restauration :

Restaurant « La cuisine de Madeleine »

Au Mans

Moins de 20€ le midi en semaine

Site plein air – Visiter Versailles en trottinette électrique

Réservations sur le site de Trip’in Trott

A partir de 63€ tout compris pour 2 heures

Hébergement :

Hôtel « Le bout du parc »

Au bout du parc de Versailles

Chambre à partir de 117€ pour 2 personnes

Site savoir-faire – L’entreprise Rondinaud à La Rochefoucauld (Charente)

Visite sur réservations

Ouvert le lundi après-midi entre 13 h et 16 h 30 ou le vendredi matin entre 8h et 12h

Hébergement / Restauration :

Le patio de la Roche

A La Rochefoucauld

85€ la nuit

Partie 4 – Balade culinaire – Fabrice Mignot – La tarte au sucre

Ingrédients :

300 g de farine

150 g de beurre (+ 40 g pour la cuisson)

5 cl de lait tiède

20 g de levure fraîche de boulanger

50 g de sucre en poudre (ou de vergeoise)

2 œufs

1 pincée de sel

150 g de vergeoise

15 cl de crème liquide entière

Préparation :

Tout d’abord, commencez par préparer la pâte. Dans un bol à part, délayez la levure fraîche dans le lait tiède. Dans un saladier, mélanger la farine avec le beurre coupé en petits morceaux, jusqu’à obtenir une texture sableuse. Ajoutez ensuite le sucre en poudre et mélangez de nouveau. Puis incorporez ce mélange lait/levure à la préparation précédente. Ajoutez enfin les œufs et une pincée de sel, pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit bien homogène et lisse.

Laissez reposer la pâte pour la faire pousser pendant 1 heure à température ambiante, recouverte d’un linge propre.

Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180°C (th. 6). Beurrez et farinez légèrement votre moule. Étalez ensuite la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, puis déposez-la délicatement dans le moule.

Enfin, préparez la garniture de votre tarte au sucre. Dans un bol, mélangez la vergeoise et la crème liquide entière, jusqu’à obtenir une consistance onctueuse. Creuser des petits trous sur la source de la pâte et versez cette garniture en veillant à bien la répartir uniformément.

Parsemez de cubes de beurre. Enfournez la tarte au sucre pour 30 minutes de cuisson, jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée et que la garniture soit légèrement caramélisée.

À la sortie du four, laissez refroidir avant de la déguster, de préférence tiède. Vous pouvez la servir avec une boule de glace à la vanille ou une cuillère de crème fraîche épaisse, pour un dessert encore plus gourmand et pour respecter la tradition nordiste.

Site patrimoine : Le chemin des Dames et la caverne du dragon (Aisne)

Caverne ouverte de 10 h à 17 h sauf le lundi

Tarif : 10€

Hébergement :

L’hôtel du chemin des Dames

A Corbeny

Bistrot tabac journaux épicerie familial

A partir de 65€ la nuit

Site plein air – L’escalier du Roy d’Aragon à Bonifacio (Corse)

Accès par l’escalier de la rue des Pachas,

Ouvert jusqu’à fin août de 9h à 19h30

Tarif : 5€.

Pas de claquettes ou de tongs, mais des bonnes chaussures !

Restauration :

Restaurant « The kissing pigs »

Sur le port de Bonifacio

Plat à partir de 18€

Balade culturelle – Musée du Président Chirac à Sarran (Corrèze)

Ouvert tous les jours sauf le lundi à partir du printemps