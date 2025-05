Pascal Praud et vous - L'intégrale du 16/05/25

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd’hui, le robot Optimus d’Elon Musk danse désormais comme un être humain. Amusant ou effrayant avec Gabrielle Halpern. Et la finale de l’Eurovision demain soir : la candidate israélienne sifflée hier lors des répétitions et Louane et sa chanson "Maman", avec Benoît Blaszczyk, secrétaire d’Eurofans.

Programme du jour :

Le robot Optimus d’Elon Musk danse désormais comme un être humain. Amusant ou effrayant ?

Invité : Gabrielle Halpern, philosophe. Auteure du livre "Créer des ponts entre les mondes" aux Editions Fayard

Finale de l’Eurovision demain soir – La candidate israélienne sifflée hier lors des répétitions / Louane et sa chanson "Maman"

Invité : Benoît Blaszczyk, secrétaire d’Eurofans

L’objet dingue

Invité : Olivier Guenec

Festival de Cannes