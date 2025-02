Le studio des légendes du 31 janvier avec Dimitri Yachvili, ancien international français

Le Studio des Légendes du 29/11/2024 avec Gil Avérous

Gilles Averrous, nouveau ministre des Sports, partage dans "Le Studio des Légendes" sa passion et ses ambitions pour le sport français. Il aborde ses origines modestes, la violence dans les stades, les défis des clubs, et le succès des JO 2024, révélant des mesures clés et sa vision pour l'avenir.