Turenne, le maréchal du Grand Siècle

Stéphane Bern nous entraine au Grand Siècle – le XVIIe – à la rencontre de celui qu’on appelait Turenne, maréchal de France passé maître dans l’art de la guerre qui, d'abord au service de Louis XIII, puis de Louis XIV, est devenu, au gré de ses campagnes militaires, le meilleur général de son temps…



Quelle était sa vision de la guerre ?

Au XVIIe siècle, y avait-il une éthique de la guerre ?

Quelle était la relation de Turenne avec le roi Louis XIV ?



Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Arnaud Blin, historien, spécialiste d’histoire politique et militaire et auteur d’une biographie de Turenne à paraître (Tallandier)



Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Loïc Vimard. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Jean-Christophe Piot. Journaliste : Armelle Thiberge.

Bienvenue dans ce nouvel épisode d'«Au Cœur de l'Histoire» ! Ce matin, nous vous emmenons à la rencontre d'un personnage clé du XVIIe siècle français : Henri de La Tour d'Auvergne, plus connu sous le nom de maréchal de Turenne.

Dès son plus jeune âge, Turenne baigne dans un environnement marqué par les conflits. Né dans une famille protestante, il grandit au cœur de la guerre de Trente Ans, un vaste conflit qui ravage l'Europe pendant trois décennies. Très jeune, il manifeste des qualités de stratège et d'organisateur qui ne tardent pas à être remarquées. Après avoir fait ses armes auprès de son oncle aux Pays-Bas, il rejoint l'armée française et gravit rapidement les échelons, devenant l'un des plus brillants généraux de son temps.

Sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, Turenne va jouer un rôle déterminant dans les conflits qui opposent la France à l'Espagne et à l'Autriche. Ses victoires décisives, notamment lors de la guerre de Hollande, lui valent une renommée sans égale. Tacticien hors pair, Turenne privilégie une approche indirecte, cherchant à désorganiser et à surprendre l'ennemi plutôt que de l'affronter de front. 🗡️

Mais Turenne n'est pas seulement un redoutable homme de guerre. C'est aussi un personnage complexe, tiraillé entre sa foi protestante et son service auprès de monarques catholiques. Son rapport à la religion et sa relation avec le jeune Louis XIV, qu'il guide dans l'art de la guerre, sont au cœur de cet épisode.

Alors que la France traverse une période de troubles avec la Fronde, Turenne connaît des revers et des moments de disgrâce, avant de redevenir le mentor militaire du roi. Jusqu'à sa mort tragique, sur le champ de bataille, en 1675, le maréchal de Turenne reste l'un des plus grands stratèges de son temps, admiré par ses contemporains comme Napoléon.

Rejoignez-nous pour découvrir le destin fascinant de ce personnage hors du commun, qui a marqué de son empreinte le Grand Siècle français. 🏰

Notre équipe a utilisé un outil d’Intelligence artificielle via les technologies d'Audiomeans© pour accompagner la création de ce contenu écrit.