Marie-Thérèse de France, la dernière survivante de la famille de Louis XVI

Eva Braun et Adolf Hitler, les amants maudits

Stéphane Bern raconte le destin, lié à jamais, d’Eva Braun et d’Adolf Hitler, les amants maudits qui, il y a 80 ans jour pour jour, se sont unis, après des années d’une relation (presque) secrète dans une Allemagne sous le joug du Führer et une Europe à feu et à sang, avant que la mort ne les sépare (mais pas tout à fait)... Comment qualifier la relation qui unissait Eva Braun et Adolf Hitler ? Pourquoi cette relation n’a-t-elle jamais été officialisée ? Comment analyser et expliquer leur mariage à la veille de leur mort ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit François Kersaudy, historien et auteur de "Hitler", la première biographie en français (Perrin) Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Guillaume Vasseau. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Simon Veille. Journaliste : Clara Leger.