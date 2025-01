Marie-Caroline d’Autriche, la soeur de Marie-Antoinette devenue reine de Naples

"Oh mon château ! (3/3) : Le Château de Boisgeloup, l'atelier normand de Pablo Picasso

Pour le 3e et dernier épisode de notre série spéciale “Oh mon Château!”, Stéphane Bern nous entraîne au château de Boisgeloup, où le peintre Pablo Picasso a choisi d’établir son atelier, devenu son - immense - refuge pour échapper à la vie mondaine parisienne et s’adonner, loin des regards, à la peinture et surtout à la sculpture, notamment avec celle qui était à la fois sa muse et sa maîtresse…<br /> <br /> En quoi le Château de Boisgeloup est-il un lieu de création exceptionnel pour Picasso ? Qu’est-il venu y chercher ? Quelle est son œuvre la plus importante réalisée là-bas ? <br /> <br /> Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Cécile Godefroy, historienne de l'art, cheffe du département de la recherche et des archives et adjointe à la direction scientifique et des collections au musée national Picasso de Paris.<br /> <br /> Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Pierre Cazalot. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Théodore Dehgan. Journaliste : Clara Léger. <br />