«Les Très Riches Heures du duc de Berry», la «Joconde» des manuscrits

Le Bernin, le sculpteur du buste de Louis XIV

Stéphane Bern raconte, à l’occasion d’une grande exposition qui lui est consacré au Château de Versailles, le destin de l’artiste italien Gian Lorenzo Bernini – qu’en France on nomme plus simplement Le Bernin –, « le second Michel-Ange» à la fois sculpteur et architecte, qui a quitté, une seule fois dans sa vie l’Italie pour Paris, à la demande du jeune roi Louis XIV qui avait un double projet pour lui, et notamment celui de réaliser son portrait dans un buste de marbre qui va entrer dans l’Histoire… Pourquoi le buste de Louis XIV réalisé par Le Bernin est-il considéré comme un chef-d’œuvre ? Dans quel contexte a-t-il été réalisé ? Quelle relation le roi et l’artiste ont-ils tissée ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Lionel Arsac, conservateur du patrimoine au château de Versailles, commissaire de l’exposition "Le génie et sa majesté : Louis XIV par le Bernin" (3 juin-28 septembre). Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Celestin Muller. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Pierre-Vincent Letourneau. Journaliste : Armelle Thiberge.