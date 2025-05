Le paquebot France

Le Premier Mai

Stéphane Bern raconte la longue histoire du Premier Mai, une date qui symbolise à elle seule l’histoire des conquêtes sociales, et une histoire qui fait que le 1er mai est aujourd’hui un jour “chômé et payé”… De quand datent les premières luttes sociales et comment sont-elles organisées ? Depuis quand précisément le 1er mai est-il officiellement considéré comme la Fête du Travail ? Quels en sont les enjeux encore aujourd’hui ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Stéphane Sirot, historien et spécialiste de la sociologie du syndicalisme. Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Loïc Vimard. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Jean-Christophe Piot. Journaliste : Clara Leger.