Le « bûcher des Vanités », l'ultime révolte du moine Savonarole

Bernadotte, maréchal de l'Empire devenu roi de Suède et de Norvège

Stéphane Bern raconte l’incroyable destin de Jean-Baptiste Bernadotte, un ancien maréchal de l'Empire français, « simple » général qui, après avoir servi Napoléon Bonaparte, s’est retrouvé propulsé sur le trône de Suède et de Norvège, changeant à jamais le cours de sa vie, et celui de l’histoire scandinave aussi… <br /> <br /> Comment qualifier les relations qui unissaient Bernadotte et Bonaparte ? Pourquoi a-t-il toujours été protégé ? Quel roi a-t-il été ?<br /> <br /> Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Franck Favier, historien spécialiste de la Suède et des relations franco-suédoises aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, auteur de "Bernadotte, un maréchal d'Empire sur le trône de Suède" (Ellipses Poche)