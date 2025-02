La tournée des Ducs (3/5) : Le duc d'Aumale, le prince collectionneur

La tournée des Ducs (1/5) : Le duc de Bourgogne, "petit dauphin" de France

Toute cette semaine, Au Coeur de l'Histoire fait "La tournée des Ducs". <br /> Pour ce premier épisode, Stéphane Bern raconte Louis de France, l’un des petit-fils de Louis XIV, le fils du Grand Dauphin qui a hérité du titre de duc de Bourgogne et de "petit dauphin" de France également. <br /> Un petit dauphin qui va rapidement devenir grand et, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, aurait pu être roi de France. Mais le destin en a décidé autrement…<br /> <br /> Quelles étaient les relations entre le duc de Bourgogne et son grand-père Louis XIV ? Peut-on imaginer quel roi il aurait été ? Que reste-t-il de lui dans la mémoire collective ? <br /> <br /> Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Jean de La Rochefoucauld, historien, auteur de "Le Duc de Bourgogne, promesses et mirages du petit-fils de Louis XIV" (Perrin). <br /> <br /> Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Célestin Muller. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteure du récit : Charlotte Chaulin. Journaliste : Clara Leger.